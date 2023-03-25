Иранские боевики атаковали американскую военную базу в Сирии: США ответили ударами с F-15

Боевики Ирана обстреляли военную базу на северо-востоке Сирии. Однако американцы тоже ответили ударами по объектам, которые использует Иран. Президент США Джо Байден уже предупредил о последствиях.

За последние сутки было 2 атаки, это произошло в районе Грин-Виллидж. Об этом рассказал спикер Пентагона Патрик Райдер.

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Утром боевики выпустили не менее 10 ракет. Считают, что это были группы, лояльные иранскому Корпусу стражей исламской революции.

Последствия атаки

В результате последней атаки техника или сооружения на базе не пострадали. Впрочем, одна из ракет не долетела до базы, а попала в жилой дом, нанеся значительные повреждения. Незначительные ранения получили 2 женщины и двое детей

Однако во время предварительного удара в четверг погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

Ответ США

В ответ США нанесли воздушные удары по трем местам в Сирии, которые используют иранцы. Aljazeera. Задействовали истребители F-15.

Райдер заметил, что Штаты продолжают оценивать результаты ударов. Первые признаки свидетельствуют о том, что объекты уничтожены.



Атаки по объектам в Сирии / Фото из телеграмм-каналов

Байден предупредил Иран

Президент США Джо Байден предупредил, что Иран будет иметь последствия из-за атак на американские базы в Сирии. The Guardian. Он подчеркнул, что будут решительные действия по защите американцев.

Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ,

– сказал Байден.

Далее президента спросили, должен ли Иран заплатить большую цену за совершенные действия. Он ответил, что США "не собираются останавливаться".