Иран еще не передал баллистические ракеты в Россию, впрочем намерен это сделать. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Ракеты доставят

В Североатлантическом Альянсе отметили, что Иран уже отправил в Россию сотни БпЛА, в частности, "Шахеды", поэтому нет оснований считать, что эти ракеты не доставят.

Мы еще не видели подтверждения того, что эти ракеты действительно переместились из Ирана в Россию, но Иран четко дал понять, что он намерен это сделать и что он доставит баллистические ракеты в Россию,

– сказал собеседник.

Высокопоставленный НАТО добавляет, что задержка поставки этих ракет может быть связана с тем, что Иран до сих пор составляет условия того, что именно он получит в обмен на это вооружение.

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