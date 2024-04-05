Іран ще не передав балістичні ракети до Росії, втім має намір це зробити. Про це повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Ракети доставлять

У Північноатлантичному Альянсі зазначили, що Іран вже відправив до Росії сотні БпЛА, зокрема, "Шахеди", тому немає підстав вважати, що ці ракети не доставлять.

Ми ще не бачили підтвердження того, що ці ракети дійсно перемістилися з Ірану до Росії, але Іран чітко дав зрозуміти, що він має намір це зробити і що він доставить балістичні ракети до Росії,

– сказав співрозмовник.

Високопосадовець НАТО додає, що затримка постачання цих ракет може бути пов’язана з тим, що Іран досі складає умови того, що саме він отримає в обмін на це озброєння.

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