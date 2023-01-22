Иран грозится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил миру выходом Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Все потому, что его не устраивает политика Европарламента.

Так, по словам иранского чиновника, его страна может выйти из Договора в ответ на недавнюю инициативу Европарламента. В ней, в частности, предлагается внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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Какая инициатива не устраивает Иран

Как отметили в Anadolu со ссылкой на ISNA, Европарламент 19 января принял резолюцию, включающую требования к Евросоюзу:

введения дополнительных санкций против Ирана,

введения санкций против иранского лидера аятоллы и президента,

включения КСИР в список террористов.

Однако эта резолюция не имеет обязывающей силы. Более того, по словам Абдоллахияна, Жозеп Боррель недавно во время телефонного разговора подчеркнул, что в Европарламенте не стремились к реализации принятого решения. Оно являлось лишь выражением эмоционального подхода ряда представителей законодательного органа.

Угроза Ирана

Хосейн Амир Абдоллахиян ответил на вопрос о возможности выхода Ирана из ДНЯО или вывода наблюдателей МАГАТЭ из страны. Он подчеркнул, что если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, то Иран рассмотрит все варианты".

Некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, работают, хотя и не имеют достаточного опыта. Если они не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты,

– сказал он.

Заметим, что 16 лет назад, в 2007 году, Иран также угрожал пересмотреть свое членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Тогда власть страны не устраивало, что ей могут мешать реализовывать мирную ядерную программу.