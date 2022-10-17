Иран может передать России ракеты: что известно о Fateh-110 и Zolfaghar

Иран продолжает поддерживать Россию в войне против Украины, предоставляя государству-террористке оружие. Средства массовой информации сообщают, что в ближайшее время Путин может получить ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Общеизвестен факт, что Иран поставляет России дроны-камикадзе, которыми потом оккупанты атакуют города Украины. Defence express пишет, что если Иран передаст Кремлю новое вооружение, то у Зеленского будет больше аргументов в дискуссии о предоставлении нашему государству мощных систем противовоздушной обороны.

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Опасность Fateh-110 и Zolfaghar

Россия может в ближайшее время получить ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Ракеты вроде бы имеют повышенную точность попадания. В некоторых моделях оператор может "вести" на коротких дистанциях ракету во время полета с помощью оптико-электронной станции. Тегеранское вооружение имеет такую дальность стрельбы:

Fateh-110 – 300 км;

Zolfaghar – 700 километров.

Американская газета The Washington Post со ссылкой на двух чиновников США пишет, что Иран уже производит первую партию ракет на своих предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Пока нет информации о том, какой объем ракет заказали россияне и в течение какого времени Иран должен их предоставить.

Другие технические характеристики ракет

Fateh-110 производит иранская государственная корпорация Aerospace Industries Organization, скорость полета ракеты – 3 – 4 Маха, масса боевой части – 650 килограммов.

Zolfaghar производят также предприятия иранских структур. Такая баллистическая ракета может атаковать боевую часть, имеющую массу 500 килограммов. По некоторым данным, такие ракеты также могут иметь кассетную боевую часть.

Сообщается, что поставки ракет страны договорились еще 18 сентября. Также на этой же встрече Тегеран при этом пообещал передать Москве дополнительную партию беспилотников.

По своим характеристикам иранские Fateh-110 и Zolfaghar обладают значительно большей разрушительной силой, чем российские системы "Точка У", С-300 и "Искандер".

Напомним, 24 канал уже писал о том, что Тегеран намерен передать Москве вооружение. Больше всего в этой ситуации поражает циничность приспешников Кремля. Они открыто не вступают в войну, но тайно передают вооружение.

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