Иран может рассматриваться как соучастник военных преступлений России в Украине, — советник Байдена

Тегеран продолжает помогать Москве совершать геноцид украинцев, в частности передавая российским оккупантам вооружение. В Белом доме констатировали, что Иран способствует массовым военным преступлениям захватчиков в нашем государстве и за это должен быть наказан.

Соединенные Штаты усиливают давление на Иран, накладывая все более жесткие санкции, чтобы страна не могла помогать России. В понедельник, 9 декабря, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Тегеран причастен к преступлениям, которые совершают россияне на наших территориях.

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Позиция белого дома по отношению к Тегерану непоколебима

Отметим, что с того момента, когда стало известно, что Иран помогает России, в Вашингтоне отмечают причастность этой страны к российско-украинской войне. По словам Салливана, беспилотники, которые Тегеран предоставляет Кремлю, помогают воплотить план Путина о погружение нашего государства в тотальную тьму.

Их оружие (Ирана – 24 Канал) используется для убийства мирных жителей в Украине и попытки погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в позицию, где он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям,

– сказал советник.

Кроме того, журналисты напомнили, что в этом месяце США ввели санкции против шести руководителей и членов правления иранского производителя беспилотников. Собственно, это произошло после того, как организация предоставила Москве БПЛА, которые российские войска использовали для атак по Украине.

Сколько еще массированных ударов может осуществить Россия иранскими БПЛА

В Институте по изучению войны отметили, что Россия существенно опустошила склады с ракетами. В то же время последние атаки дронами продемонстрировали, что враг использует их наугад и максимально неэффективно. Однако этих беспилотников есть у Москвы достаточно еще для нескольких массированных атак.