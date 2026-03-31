Иран может готовить наземную операцию на Ближнем Востоке: Зеленский назвал очевидный факт
Владимир Зеленский предупредил лидеров стран Ближнего Востока о возможных наземных действиях. Иранцы использовали FPV-дроны, которые Украина и Россия применяют непосредственно на фронте.
Об этом президент Зеленский рассказал в интервью для Axios.
Что указывает на возможные наземные операции на Ближнем Востоке?
В сети были кадры, как Иран атаковал вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов.
Их Россия и Украина используют только на поле боя. Они обычно имеют радиус действия 10 – 20 километров и создают так называемые "кил-зоны".
Справочно. "Кил-зоны" – это участки фронта шириной до 50 километров, которые контролируются обеими сторонами с помощью массового использования дронов и артиллерии. Там техника и живая сила ликвидируются всего через несколько минут после обнаружения.
Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме,
– предупредил Зеленский ближневосточных лидеров.
Он заметил, что использование FPV-дронов – это опыт России. Им она, похоже, и поделилась с Ираном.
Зеленский убежден, что Москва заинтересована в длительной войне на Ближнем Востоке, потому что это отвлекает внимание США от Украины и ослабляет против нее санкционное давление.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Иран 31 марта атаковал танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта возле Дубая. Там произошло возгорание, но утечки нефти не было. Все члены экипажа в безопасности. Атака была осуществлена после предупреждения Трампа, что США уничтожат энергетические заводы и нефтяные скважины Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив.
Также Иран обвинил Украину в участии в военных действиях против Тегерана. В МИД Украины отметили, что Тегеран сам помогал России своими дронами, но при этом ни один украинский беспилотник не ударил по Ирану.
А еще Иран уничтожил американский самолет E-3G Sentry на авиабазе в Саудовской Аравии. Это первая такая потеря для США. Аналитики Defense Express отметили, что уничтожение самолета значительно повлияет на способность США противостоять угрозам со стороны Китая и России.