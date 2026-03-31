Иран может готовить наземную операцию на Ближнем Востоке: Зеленский назвал очевидный факт

Владимир Зеленский предупредил лидеров стран Ближнего Востока о возможных наземных действиях. Иранцы использовали FPV-дроны, которые Украина и Россия применяют непосредственно на фронте.

Об этом президент Зеленский рассказал в интервью для Axios.

Смотрите также Зеленский обеспокоен, что Трамп может усилить давление на Украину после войны в Иране, – Axios

Что указывает на возможные наземные операции на Ближнем Востоке?

В сети были кадры, как Иран атаковал вертолет в Ираке с помощью FPV-дронов.

Их Россия и Украина используют только на поле боя. Они обычно имеют радиус действия 10 – 20 километров и создают так называемые "кил-зоны".

Справочно. "Кил-зоны" – это участки фронта шириной до 50 километров, которые контролируются обеими сторонами с помощью массового использования дронов и артиллерии. Там техника и живая сила ликвидируются всего через несколько минут после обнаружения.

Посмотрите на это очень внимательно. Думаю, если они начинают использовать FPV-дроны, это может означать подготовку к наземной операции в той или иной форме,

– предупредил Зеленский ближневосточных лидеров.

Он заметил, что использование FPV-дронов – это опыт России. Им она, похоже, и поделилась с Ираном.

Зеленский убежден, что Москва заинтересована в длительной войне на Ближнем Востоке, потому что это отвлекает внимание США от Украины и ослабляет против нее санкционное давление.

