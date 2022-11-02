Угроза нападения Ирана на Саудовскую Аравию сохраняется: новое заявление Белого дома

В США уверены, что есть вероятность атаки со стороны Ирана в сторону Саудовской Аравии. Однако Штаты тоже готовы к ответу.

США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии. Предупредили, что без колебания ответят в случае необходимости. Об этом сказал представитель Белого дома.

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Мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией,

– добавил спикер.

Он заверил, что Штаты без колебаний будут действовать в защиту интересов и партнеров в регионе.

Иран может напасть на Саудовскую Аравию

Накануне The Wall Street Journal сообщило, что Иран в ближайшее время может напасть на Саудовскую Аравию и Ирак. Таким образом якобы хотят отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов.

Саудовская Аравия и США получили соответствующие разведданные и повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.

Кроме того, на иранских мечетях появилось красное знамя мести. Последний раз флаг мести в Иране поднимали в 2020 году, когда Иран нанес удары по базам США в Ираке.

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