США стурбовані погрозами з боку Ірану щодо Саудівської Аравії. Попередили, що вагань дадуть відповідь у разі необхідності. Про це сказав речник Білого дому.

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Ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією,

– додав речник.

Він запевнив, що Штати без вагань діятимуть на захист інтересів і партнерів у регіоні.

Іран може напасти на Саудівську Аравію

Напередодні The Wall Street Journal повідомило, що Іран найближчим часом може напасти на Саудівську Аравію та Ірак. Таким чином нібито хочуть відволікти увагу населення від антиурядових протестів.

Саудівська Аравія та США отримали відповідні розвіддані та підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил.

Крім того, на іранських мечетях з'явився червоний прапор помсти. Востаннє прапор помсти в Ірані підіймали у 2020 році, коли Іран завдав ударів по базах США в Іраку.

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