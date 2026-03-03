Надо готовиться, генерал-лейтенант в отставке о возможности Ирана атаковать Европу

Эскалация на Ближнем Востоке расширяется, и все чаще звучат предположения о возможности ударов Ирана за пределами региона. В частности, речь идет о потенциальной досягаемости иранских ракет для части европейских стран.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала оценил, способен ли Иран атаковать Европу и что это будет означать для Украины и НАТО. По его словам, такая возможность существует, и к ней следует готовиться.

Может ли Иран атаковать Европу?

Романенко отметил, что техническая возможность нанести удар по странам Европы у Ирана есть. Речь идет как об Украине, так и о государствах НАТО или отдельных военных базах союзников. В то же время сейчас, по его словам, Тегеран сосредоточен прежде всего на более близких целях в пределах региона.

Принципиальная возможность нанесения такого рода удара по этим странам есть, в том числе и по Украине, но с учетом того, что происходит в Иране, им сейчас как бы не до того,

– отметил он.

Ситуация внутри Ирана выглядит нестабильной: часть управленческих решений принимается в условиях кадровых изменений и потери управляемости. Из-за этого возрастает риск импульсивных шагов, но одновременно снижается способность планировать сложные операции на большом расстоянии.

К слову! Иран демонстрирует ракеты дальностью до 2000 километров и модернизирует их, в частности оснащая раздельными боевыми частями. По оценке Романа Свитана, даже современные системы ПРО не гарантируют полного перехвата таких ударов, а ответ Тегерана может быть комбинированным – ракетным и диверсионным.

Романенко также отметил, что заявленный запас ракет может быстро сокращаться из-за ударов и расходов в боевых действиях. Часть арсенала уже используется, а оценки по запасам меняются в процессе боевых действий.

Прогнозы наличия ракет были в начале около 3 000 по разным типам, существенно снижаются на глазах,

– отметил Романенко.

Он подчеркнул, что даже при уменьшении запасов иранских ракет нельзя исключать сценарий ударов за пределами Ближнего Востока.

Будет ли означать удар автоматический конфликт с НАТО?

Единичный запуск ракеты в направлении европейской страны будет иметь серьезные политические последствия. Если речь идет о государстве – члена НАТО, это может поставить вопрос о коллективном ответе Альянса. В то же время развитие событий будет зависеть от масштаба атаки и ее последствий.

Надо готовиться к такому тяжелому варианту для Украины и ее союзников,

– отметил он.

Даже удар по базе отдельной страны может иметь обратный эффект для самого Ирана. Подобные действия способны не остановить поддержку союзников, а наоборот – усилить ее. По его словам, в нынешних условиях стратегическое управление в Тегеране ослаблено, и это создает риск хаотичных решений.

Видите, как они сработали, чтобы показать, чтобы британцы не делали дальнейшие шаги, но получили другие обратные результаты,

– подчеркнул Романенко.

Эскалация может развиваться неравномерно, но игнорировать сам факт такой угрозы нельзя. Украине и партнерам важно учитывать эту угрозу в оборонном планировании. По его мнению, параллельно стоит ослаблять способности союзников Ирана, которые помогают ему ресурсами и технологиями.

