Израиль может действовать независимо, но сейчас это будет глупо. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог из Израиля, бывший дипломат в Москве Михаил Пелливерт, добавив, что ни в коем случае не стоит недооценивать своих врагов.
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Каким будет ответ Израиля
Иран – очень серьезный и опасный враг. У него почти 100-миллионное население, большая территория. В одиночку Израиль вряд ли справится с такой угрозой.
Израиль стоит на пороге войны с Хезболлой – это самая опасная прокси организация Ирана на Ближнем Востоке. Мне дается, именно туда будет направлен показательный и полномасштабный ответ Израиля,
– отметил бывший дипломат в Москве.
Реакция, конечно, будет. Она должна лишить Иран желания атаковать еще раз. Хотя в этом никто не заинтересован. Иран продолжает убеждать, что выступает за равное количество ударов, то есть один с его стороны, другой со стороны Израиля. На этом можно остановиться.
Джо Байден сразу после нападения пообщался с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и заверил его в абсолютной поддержке. Уже сегодня она очень ощутима.
Мы не знаем сколько именно дронов и ракет сбила американская ПВО, их самолеты, но понимаем, что это очень существенная цифра. Сейчас в большей степени развитие событий зависит не от Нетаньяху, а от американцев, от того, дадут ли они нам карт-бланш на существенную реакцию,
– подчеркнул политолог из Израиля.
Ситуация в Израиле: актуальные новости
- Хезболла и Иран в течение нескольких дней обстреливали Израиль. Теперь страна нанесла ответный удар и поразила производственный объект Хезболлы. Известно, что там производили оружие. Видео атаки появилось в сети.
- Иран выпустил десятки баллистических ракет. В результате удара ранения получил 31 человек, также есть частичные разрушения военного объекта на юге Израиля. Видео мощного обстрела удалось заснять.
- Джо Байден провел переговоры с Беньямином Нетаньяху. Президент США сообщил, что его страна не будет участвовать в вероятной операции против Ирана. В то же время он отметил, что ответ за удар должен быть "решительным и мощным". Также Байден добавил, что ночь обстрела стала победой для Израиля, потому что показала преимущество их войска.