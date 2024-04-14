Главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, что американская авианосная группа, которая расположена возле Ирана, должна была бы стать определенным элементом сдерживания. Ведь она содержит самолеты и другие средства, которые сбивают ракеты.

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Израиль может дать ответ на атаку Ирана

Всем известно, что Израиль имеет мощную противовоздушную оборону. Кроме этого, ракеты, которые выпускает Иран со своей территории, летят через Ирак, Иорданию, возможно, Сирию. Отсюда возникает вопрос – куда падают обломки сбитых ракет.

Еще до атаки 14 апреля, в Израиле отключили GPS. А большинство ракет Ирана, а особенно Хезболлы, привязаны именно к этой системе. Поэтому неизвестно, какая точность полета воздушных целей.

Еще одна неприятность Ирана – ответный удар, который точно будет. Понятно, чем тогда все закончится. Стоит лишь сравнить Воздушные силы Ирана и Израиля. Согласно открытой информации, Израиль имеет 460 самолетов различных типов, Иран – 236, к тому же большое количество из этого – лом,

– рассказал Шлеймович.

Иран действительно накопил большое количество ракет, средств ПВО, развивает ядерную программу. Но Израиль может "подавить" их противовоздушную оборону. Кроме того, территория Ирана достаточно большая, поэтому полностью прикрыть ее будет сложно.

Еще один очень опасный, но возможный вариант – это нападение Ирана на израильский или западный объект в мире. Это может быть посольство, культурный центр, можем вспомнить кровавые теракты в Аргентине. Ответственность за это возложили на Иран,

– сказал Эмиль Шлеймович.

Вмешаются ли США

Соединенные Штаты сохраняют свои авианесущие группировки. Поставки Израилю оружия не прекращались, поэтому несмотря на всю риторику, Израиль видит поддержку со стороны администрации Джо Байдена.

"В реальных делах помощи от Америки больше, чем если сравнить с другими громкими заявлениями", – отметил главный редактор израильского портала "Детали".

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