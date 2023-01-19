Мы не признаем Крым и Донбасс российскими, – глава МИД Ирана

Тегеран продолжает помогать Москве вооружением. В то же время в МИД отмечают, что будто бы не признают Крым и Донбасс российскими.

Об этом в интервью TRT World заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан, пишет 24 Канал.

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Что именно сказал глава МИД Ирана

Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, поэтому, несмотря на хорошие отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма,

– заявил Амир-Абдуллахиан.

Также он добавил, что Иран не признал "отделение Луганска и Донецка от Украины", потому что якобы придерживается своего последовательного принципа во внешней политике.

"Когда мы говорим, что война – это не решение в Украине, мы верим в свою позицию как в фундаментальный основополагающий политический принцип", – отметил глава МИД.

В то же время, он назвал полномасштабную войну России против Украины "сложной ситуацией". Более того, цинично заявил, что ее причиной стали "провокационные действия НАТО и некоторых западных стран".

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Иран могут рассматривать как соучастника военных преступлений России

Недавно в Белом доме констатировали, что Иран способствует массовым военным преступлениям России и должен быть наказан за это.

Так, советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул: "Их оружие (Ирана – 24 Канал) используется для убийства мирных жителей в Украине и попытки погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в место, где он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям".