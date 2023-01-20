Дипломатическое поражение для России – политолог о непризнании Ираном оккупированных территорий

Иран не признает оккупированные территории Украины россиянами. Это можно назвать дипломатическим поражением России, у которой нет союзников.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. В целом Иран, а также Сербия внезапно отказались от России.

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Иран не обязательно союзник России

Вигиринский рассказал, что позиция Ирана закономерна. Мы мыслим абсолютными категориями. Если Иран снабжает оружием, значит он союзник России. Это российский нарратив о том, что Китай, Иран, КНДР – их союзники. Даже эмигрировавшие из России российские аналитики писали, что не надо путать военное сотрудничество с союзом.

Такие действия, которые были бы связаны с признанием суверенной территории Украины аннексированной Россией, на международном уровне шли бы вопреки общественным настроениям, которые есть в самом Иране. Следовательно, иранские власти не будут идти на обострение, по крайней мере в дипломатической части, конфронтаций,

– отметил политолог.

Он добавил, что они не будут будоражить еще больше внутреннюю аудиторию, которая и без того имеет немало претензий относительно внутренней политики.

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Военное сотрудничество это одно, а союз – другое

По словам политолога, военная техника. ракеты и шахиды – это отдельная тема. Снабжение обратное штурмовиков и ракетных технологий – отдельная тема, но не означает, что политически Иран поддерживает аннексию. У Китая же такая позиция.

"Энергоносители – пожалуйста, покупаем, хотите финансы, чтобы ваши принимали – принимаем. Однако то, что вы делаете на дипломатическом уровне, мы признаем устав ООН и не планируем от него отказываться от слова вообще. Если хотите, можем назвать это дипломатическим поражением для России", – заметил Вигиринский.

Как он отметил, российские СМИ фактически не цитировали и не обсуждали этот вопрос, не устраивали дипломатический демарш Ирана. Поэтому одно дело это лепить для своей аудитории, что они не одни в этой войне с большими гегемонами, их много таких обиженных, много союзников.

Другое дело – это то, что союзники исключительно в экономическом сотрудничестве. К тому же такой, когда ты платишь гораздо больше, чем ты мог бы заплатить в случае, если бы ты не нарушал устав ООН,

– подчеркнул политолог.

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