Был интересный сигнал из США, – Пионтковский предположил, будет ли поставлять Иран ракеты России

Уже не раз появлялась информация, что Иран продаст России баллистические ракеты на 300 и 700 километров. Есть сомнения, что это соглашение состоится, ведь для Тегерана сейчас наступают сложные времена.

Об этом 24 канала рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, ситуация в Иране становится просто катастрофической. Поэтому вероятно, что им будет сейчас не до поставки своих баллистических ракет.

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Раздался интересный сигнал от США

Пионтковский напомнил о победе блока Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах в Израиле. Соответственно, он снова станет премьер-министром. У него осталась одна важная политическая цель – раз и навсегда уничтожить ядерный потенциал Ирана . 10 лет назад ему помешали американцы.

Однако сейчас последовал очень интересный сигнал от США по итогам встречи министров иностранных дел "Большой семерки". Там упомянули об Иране.

Там невольно прозвучала фраза в официальном коммюнике, что "ядерное соглашение с Ираном пока неактуально". Это был сигнал Нетаньяху, что мы уже не против,

– отметил Пионтковский.

Кроме того, в Иране продолжаются масштабные протесты населения. Но местный режим еще и угрожал напасть на Саудовскую Аравию. Если это произойдет, то саудиты точно предоставят воздушное пространство самолетам из Израиля.

Пионтковский упомянул и о недавней встрече представителей генштабов Турции, Азербайджана и Израиля. Следует напомнить, что определенная часть населения Ирана – иранские азербайджанцы. Потому и Турция с Азербайджаном могут быть заинтересованы в уничтожении действующего иранского режима.

В таких условиях, как считает Пионтковский, Ирану будет явно не до поставки ракет в Россию. Ведь действующий режим задумается о собственном выживании.

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Добавим, по данным издания The Guardian, в Иране назревает внутренний конфликт из-за поставок дронов-камикадзе в Россию. Некоторые публичные лица государства стали выступать против такого сотрудничества. Они настаивают, что нужно остановить эти поставки.

К примеру, один из известных консервативных священнослужителей и редактор иранской газеты Масих Мохаджери посоветовал местному правительству соблюдать международные нормы и запретить России использовать иранские беспилотники. Также он считает, что следует поддерживать более тесные отношения с Украиной.