Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. За його словами, ситуація в Ірані стає просто катастрофічною. Тому цілком ймовірно, що їм буде зараз не до постачання своїх балістичних ракет.

До теми Військовий літак США вирушив у бік Ірану: що означає цей сигнал

Прозвучав цікавий сигнал від США

Піонтковський нагадав про перемогу блоку Біньяміна Нетаньяху на парламентських виборах в Ізраїлі. Відповідно він знову стане прем'єр-міністром. У нього залишилася одна важлива політична ціль – раз і назавжди знищити ядерний потенціал Ірану. 10 років тому йому завадили в цьому американці.

Однак зараз пішов дуже цікавий сигнал від США за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки". Там згадали про Іран.

Там мимохіть прозвучала фраза в офіційному комюніке, що "ядерна угода з Іраном наразі неактуальна". Це був сигнал Нетаньяху, що ми вже не проти,

– зазначив Піонтковський.

Крім того, в Ірані продовжуються масштабні протести населення. Але місцевий режим ще й погрожував напасти на Саудівську Аравію. Якщо це станеться, то саудити точно нададуть повітряний простір для літаків з Ізраїлю.

Піонтковський згадав і про нещодавню зустріч представників генштабів Туреччини, Азербайджану та Ізраїлю. Варто нагадати, що певна частина населення Ірану – іранські азербайджанці. Тому й Туреччина з Азербайджаном можуть бути зацікавленими у знищенні чинного іранського режиму.

В таких умовах, як вважає Піонтковський, Ірану буде явно не до постачання ракет в Росію. Адже чинний режим задумається про власне виживання.

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Додамо, за даними видання The Guardian, в Ірані назріває внутрішній конфлікт через постачання дронів-камікадзе в Росію. Деякі публічні особи держави почали виступати проти такої співпраці. Вони наполягають, що потрібно зупинити ці постачання.

До прикладу, один з відомих консервативних священнослужителів та редактор іранської газети Масіх Мохаджері порадив місцевому уряду дотримуватися міжнародних норм та заборонити Росії використовувати іранські безпілотники. Також він вважає, що варто підтримувати тісніші відносини з Україною.