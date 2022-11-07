Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенхаузен. Раніше повідомлялось про те, що Зеленський у зверненні анонсував тиск на Тегеран.

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Сигнал для Ірану

Тизенхаузен зазначив, що посил США про те, що Іран "скоро звільнять" – дуже цікавий сигнал. Зокрема, вони можуть натякати, що протести в Ірані переростуть у щось більше і режим буде скинуто. Крім того, це може бути чіткий натяк на те, щоб влада Ірану зупинилась перед певним рішеннями. До того Ірану робили ще кілька натяків:

Ізраїльська авіація завдала удар по цехах зборки іранських безпілотників у Сирії.

Фізично ліквідовані 2 високопоставлених офіцери корпусу ісламської революції, один з яких займався логістикою і відправленням вантажів у Росію, зокрема.

Ліквідовані 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати іранськими шахідами, у Криму й Херсонській області.

Розслідування США і європейських партнерів України щодо того, чиї дрони літають над Україною.

Іран після цього зрозумів, що їм більше натяків не треба, і вийшов з виправданнями і сказав, що так, дійсно, вони постачали дрони в Росію, але до 24 лютого. Брехня. Брехня, також і те, що Іран не постачатиме Росії ракети "земля – земля",

– зауважив політтехнолог.

Тизенхаузен про те, що означає виліт військового літака США в бік Ірану: дивіться відео

Подальша доля Ірану

Він продовжив, що інформація про те, що Іран протягом 48 годин нападе на Саудівську Аравію й Ірак – це сигнал того, що збройні сили цих країн у бойовій готовності. Росія віддячила Ірану за дрони Сирією, ядерними технологіями. Іран попередили й у інформаційній площині, й у закритій дипломатії, що не треба брехати й робити те, що Іран збирався робити.

"Найближчим часом Іран змусять опам'ятатись. Зокрема, і щодо постачання нових безпілотників Росії", – наголосив Тизенхаузен.

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