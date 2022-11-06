Таку заяву зробив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі. Він підкреслив, що Іран знову збрехав.

Зверніть увагу Тегеран почав використовувати залежність Росії від іранських дронів, – ISW

Іран надавав не лише дрони, але й інструкторів

Роберт Меллі підкреслив, що лише цього літа Росія отримала десятки іранських дронів-камікадзе, які використовували для ударів по Україні. Крім того, іранські інструктори також прибували. Однак не до Росії, а на тимчасово окуповані українські території.

Лише цього літа вони (іранці – 24 канал) перекинули десятки (дронів – 24 канал) і мають військовий персонал на окупованих територіях в Україні, який допомагає Росії використовувати їх проти українських цивільних. Зіткнувшись із доказами, їм потрібна нова політика, а не нова історія,

– наголосив Меллі.

Варто відзначити, що помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід в інтерв'ю ICTV заявила, що Вашингтон робитиме все для того, аби Іран більше не міг постачати зброю росіянам. Крім того, США розглянуть питання введення додаткових санкцій проти Ірану.

Іран визнав постачання дронів росіянам, але збрехав знову

Росія уже упродовж кількох місяців використовує іранські дрони-камікадзе, зокрема Shahed 136. Цими безпілотниками окупанти часто атакують енергетичні об'єкти на території України.

Однак Іран вперто заперечував факт надання Росії цих дронів і навіть уламки збитих безпілотників ніяк на це не впливали.

5 листопада глава МЗС Ірану публічно визнав, що Тегеран передавав бойові дрони окупантам. Але, заявили, що робили це нібито лише до початку повномасштабної війни Росії проти України. І, до того ж за його словами, країна "не бачить" використання своїх безпілотників на території України.

Президент Володимир Зеленський того ж дня заявив, що Іран знову збрехав, адже щодня наші війська збивають щонайменше 10 дронів-камікадзе.

Та варто відзначити, що Іран продовжує відправляти до Росії вантажні літаки та судна, на яких, ймовірно, нові партії дронів. Також Росія хоче придбати іранські балістичні ракети.

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