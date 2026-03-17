Мы попросили не поставлять России "Шахеды", – Зеленский о контактах с Ираном

Украина в начале полномасштабной войны призвала Иран не поставлять оружие, в частности ударные БпЛА "Шахеды", в Россию. Однако иранские власти не сдержали обещание остановить поставки.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Jerusalem Post.

Смотрите также Мы не боимся, – Зеленский четко ответил на угрозы Ирана

Как Украина пыталась остановить поставки "Шахедов"?

Зеленский рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину ракетами. Их запускали с российской и белорусской территорий.

Тогда Украина нашла способы, как противодействовать целям, однако Иран прислал России первые партии "Шахедов". По оценке украинского президента, это около тысячи дронов-камикадзе.

По словам Зеленского, на фоне новой угрозы разведка Украины связалась с иранской и попросила не поставлять оружие России. Власти подчеркнули, что в случае, если беспилотники убьют гражданских, иранский режим будет считаться союзником российского.

Они (иранцы – 24 Канал) ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "Шахедов". Это будет 1 200 или 1 300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали,

– сказал Зеленский.

Кроме тысяч дронов, Иран также передал России лицензии на производство "Шахедов". Далее помог построить два завода и учил россиян управлять дронами.

Президент Зеленский добавил, что Иран усовершенствовал "Шахеды" благодаря российскому производству и длительному террору украинцев.

"В конце концов, Украина была своеобразной экспериментальной площадкой для этих беспилотников", – отметил украинский лидер.

Как противодействуют дронам на Ближнем Востоке?