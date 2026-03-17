Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Jerusalem Post.

Як Україна намагалась зупинити постачання "Шахедів"?

Зеленський розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росія атакувала Україну ракетами. Їх запускали з російської та білоруської територій.

Тоді Україна знайшла способи, як протидіяти цілям, проте Іран надіслав Росії перші партії "Шахедів". За оцінкою українського президента, це близько тисячі дронів-камікадзе.

За словами Зеленського, на тлі нової загрози розвідка Україна зв'язалася з іранською і попросила не постачати зброю Росії. Влада наголосила, що випадку, якщо безпілотники вб'ють цивільних, іранський режим вважатиметься союзником російського.

Вони (іранці – 24 Канал) відповіли: "Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "Шахедів". Це буде 1 200 або 1 300 дронів, і все. Більше постачань не буде". Але вони збрехали,

– сказав Зеленський.

Окрім тисяч дронів, Іран також передав Росії ліцензії на виробництво "Шахедів". Далі допоміг збудувати два заводи та навчав росіян керувати дронами.

Президент Зеленський додав, що Іран вдосконалив "Шахеди" завдяки російському виробництву та тривалому терору українців.

"Зрештою, Україна була своєрідним експериментальним майданчиком для цих безпілотників", – зазначив український лідер.

