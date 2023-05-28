Тегеран цинично обвинил Зеленского в "антииранской пропаганде"

Тегеран цинично обвинил Владимира Зеленского в якобы "антиранской пропаганде". Сделали это после обращения Президента Украины к народу Ирана. Глава государства напомнил о военных преступлениях, совершенных агрессором с помощью "Шахедов" и спросил, для чего иранцам быть соучастниками российского террора.

В субботу, 27 мая, Тегеран обвинил Зеленского в якобы "антиранской пропаганде" в его призыве в Иран прекратить поставки беспилотников России. Соответствующее заявление сделал МИД.

Важно Были пуски рекордного количества "Шахедов" по Украине: сбить удалось аж 52 дрона

Циническое заявление иранского МИД

В МИД Ирана вообще заявления украинского лидера "лживыми".

Повторение Президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиавойне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран,

— цинично заявил спикер МИД Ирана Насер Канаани.

Что именно сказал Владимир Зеленский

Во время вечернего обращения 24 мая Владимир Зеленский сообщил, что россияне уже применили против Украины около 1160 "Шахедов". Украинским воинам удалось сбить почти 900.

Учитывая, что такие террористические удары продолжаются постоянно, президент обратился непосредственно к народу Ирана – к обществу, иранским улемам, каждой иранской семье и тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране.

Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать. Хоть мы и научились сбивать большинство ваших дронов-камикадзе, которые вы передаете России, но все же есть и попадания,

– отметил президент.

Также украинский лидер задал иранцам еще несколько вопросов, в частности:

"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то зачем это матерям и родителям в Иране?".

"Для чего Ирану такие убийства, которые случаются, когда иранский "Шахед" бьет по общежитию с украинскими студентами, гибнут люди, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", унося жизнь уже тех, кто спасал жизнь других?".

Владимир Зеленский подчеркнул: "Руками России, но вашим, вашим оружием. Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Шираге, или Саккезе, или в любом другом городе вашей страны? К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы. Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом. Россия начала эту войну ради порабощения".

Он добавил, что люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы их не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия.

Обратите внимание! Хотя Иран официально не признает, что продолжает помогать стране-террористу, однако снова и снова в мирные населенные пункты Украины прилетают их дроны, уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают людей.

К примеру, этой ночью, 28 мая, российские террористы выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе – 54. Однако не свои отечественные беспилотники, а "Шахеды" иранского производства. Поэтому такие заявления МИД и в целом власти Тегерана максимально абсурдны и циничны.