Иран хочет ограничить дальность ракет, которые отправит России: боится новых санкций

Иран хочет ограничить радиус ракет, которые намерен передать России. Причина в том, что Тегеран опасается негативной реакции международного сообщества.

Несмотря на давление международного сообщества, Иран не отказался от идеи передать оружие России. Об этом сообщили 4 высокопоставленных израильских чиновника, опираясь на отчеты разведки.

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Почему Иран хочет ограничить дальность ракет

Поставки иранских баллистических ракет в Россию может нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "обратного удара".

Это восстановит санкции ООН против Ирана, что для самого Тегерана проблематично.

Какие ракеты может получить Россия

По словам израильских чиновников, Иран планирует передать России лишь ракеты с дальностью менее 300 километров. Остальные ракеты хотят модифицировать, чтобы они оставались в пределах резолюции. Речь идет о системе Fateh-110, которая имеет радиус действия 300 километров, но иранцы планируют снизить радиус.

Сначала иранцы также рассматривали возможность предоставить России ракету Zolfaghar, которая имеет радиус действия 700 километров, но пока они сомневаются.

Сотрудничество России и Ирана расширится