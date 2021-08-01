Иран опроверг обвинения в атаке на танкер у берегов Омана

Иран отверг обвинения Израиля в запуске беспилотных летательных аппаратов, атаковавших нефтяной танкер у берегов Омана. В результате инцидента погибли 2 человека.

Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде стало первым официальным комментарием Тегерана о нападении. Он назвал обвинения "безосновательными".

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Выступая на пресс-конференции Хатибзаде также отметил, что "подобные игры в обвинения – не новость".

Власти Израиля уже призвали международное общество принять решительные меры в отношении Тегерана. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид добавил, что поручил дипломатам инициировать в ООН меры в ответ на "террористические" действия Тегерана.

Атака на танкер у побережья Омана: главное

Атака на танкер Mercer Street произошла 30 июля, в результате инцидента погибли 2 члена экипажа судна – гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

Согласно информации израильской компании, в момент нападения танкер находился у берегов Омана на пути из Танзании в Объединенные Арабские Эмираты.

На сигнал судна отреагировали военно-морские силы США и оказали помощь экипажу. Именно согласно информации американской армии, есть указания на атаку с помощью беспилотников.

Расследование обстоятельств инцидента с нефтяным танкером продолжается.

Нефтяной танкер MT Mercer Street принадлежит японской компании, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная фирма Zodiac Maritime.