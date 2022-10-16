Иран собирается передать России ракеты и еще партию дронов для войны в Украине, – СМИ

Иран тайно помогает России с вооружением в войне против Украины. Стало известно, что помимо беспилотников, Россия может получить от Ирана еще и баллистические ракеты.

Об этом рассказали в The Washington Post. Издание ссылается на информацию от американских чиновников в сфере обороны.

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Иран передаст не только дроны, но и ракеты класса "земля – земля"

По информации СМИ, 18 сентября Тегеран отправил своих официальных представителей в страну-агрессор. Они должны были договориться о дополнительной поставке оружия.

Иран намерен передать России баллистические ракеты малой дальности. А именно два типа ракет класса "земля – земля".

Такие утверждения прозвучали от страны-союзника США. В The Washington Post отметили, что этот источник "внимательно следит за деятельностью Ирана в области вооружения".

Иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar способны попадать в цель на расстоянии 300 и 700 километров.

Кроме этого, Иран отправит в Россию новую партию беспилотников. Речь идет о дронах Mohajer-6 и Shahed-136.

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Россия собирается купить у Ирана мощные беспилотники Arash-2

Специалисты американского Института изучения войны заявили, что Россия вероятно заключила новый договор с Ираном о передаче беспилотников Arash-2. Они значительно опаснее Shahed-136, которые Россия активно использует для своих преступлений в Украине.

Эксперты считают маловероятным то, что россияне смогут эффективнее управлять новыми беспилотниками. Однако, скорее всего, Россия будет пытаться и дальше обходить санкции, сотрудничая с Ираном.

Заметьте – Подробнее о возможностях беспилотников Arash-2: смотрите видео