Иран собирается передать России ракеты и еще партию дронов для войны в Украине, – СМИ
Источник:The Washington Post
Иран тайно помогает России с вооружением в войне против Украины. Стало известно, что помимо беспилотников, Россия может получить от Ирана еще и баллистические ракеты.
Об этом рассказали в The Washington Post. Издание ссылается на информацию от американских чиновников в сфере обороны.
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Иран передаст не только дроны, но и ракеты класса "земля – земля"
По информации СМИ, 18 сентября Тегеран отправил своих официальных представителей в страну-агрессор. Они должны были договориться о дополнительной поставке оружия.
Иран намерен передать России баллистические ракеты малой дальности. А именно два типа ракет класса "земля – земля".
Такие утверждения прозвучали от страны-союзника США. В The Washington Post отметили, что этот источник "внимательно следит за деятельностью Ирана в области вооружения".Обратите внимание! Иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar способны попадать в цель на расстоянии 300 и 700 километров.
Кроме этого, Иран отправит в Россию новую партию беспилотников. Речь идет о дронах Mohajer-6 и Shahed-136.
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Россия собирается купить у Ирана мощные беспилотники Arash-2
Специалисты американского Института изучения войны заявили, что Россия вероятно заключила новый договор с Ираном о передаче беспилотников Arash-2. Они значительно опаснее Shahed-136, которые Россия активно использует для своих преступлений в Украине.
Эксперты считают маловероятным то, что россияне смогут эффективнее управлять новыми беспилотниками. Однако, скорее всего, Россия будет пытаться и дальше обходить санкции, сотрудничая с Ираном.
Заметьте – Подробнее о возможностях беспилотников Arash-2: смотрите видео