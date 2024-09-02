Такую информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на источники. Собственно, об этом стало известно в понедельник, 2 сентября

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Иран в ближайшее время передаст баллистические ракеты России

Иран уже предоставил России сотни дронов за время полномасштабной войны против Украины, но возможная передача баллистических ракет "станет тревожным развитием событий", утверждают источники Bloomberg, которые говорили на условиях анонимности.

Добавим, что тип ракет и объем поставки источники не назвали. Однако отметили, что передать их могут "в течение нескольких дней".

Кроме этого, в издании указали, что Национальный совет безопасности США пока не ответил на их просьбу прокомментировать новость. Также министерство иностранных дел Ирана и его миссия при ООН воздержались от комментариев.