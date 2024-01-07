Солдаты бригады Нахаль и израильские спецназовцы совершили рейд на объекты ХАМАС в районах Дарадж и Туффа в городе Газа. Бойцы ЦАХАЛ обнаружили туннель, ведущий к подземному заводу по производству оружия.
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Какие доказательства нашел ЦАХАЛ
До сих пор считалось, что палестинские боевики не владеют управляемыми ракетами большой дальности. Однако израильские бойцы обнаружили техническое оборудование и компоненты для крылатых ракет. Армия обороны Израиля заявила, что эти находки доказывают, что террористы ХАМАС научились под руководством Ирана эксплуатировать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие.
Армия обороны Израиля поделилась фотографией. На кадрах можно увидеть части ракетного двигателя и боеголовки.
Найденные части крылатой ракеты в Газе / Фото ЦАХАЛ
Пока ЦАХАЛ не знает, на какой стадии у ХАМАС находилась разработка управляемых ракет. Также израильские военные пока не могут сказать, пробовали ли палестинские боевики применить эти ракеты.
Что говорят эксперты о войне на Ближнем Востоке
- Не так давно журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский в разговоре с 24 Каналом заявил, что Израиль хочет полностью ликвидировать режим ХАМАС в Секторе Газа. Он назвал это реалистической краткосрочной задачей, с которой ЦАХАЛ постепенно справляется.
- Ранее журналист из Израиля и главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер объяснил, что у ЦАХАЛ сейчас нет другого выхода, кроме продолжения войны против ХАМАС. Он подчеркнул, что палестинские боевики виноваты во всем, что происходит в Секторе Газа в последнее время.
- Напомним, эксперт Кармит Валенси предположила, что террористы ХАМАС употребляли наркотики перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года. По словам свидетелей, палестинские боевики в тот день находились в состоянии эйфории.