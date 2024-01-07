Солдати бригади Нахаль та ізраїльські спецпризначенці здійснили рейд на об'єкти ХАМАС у районах Дарадж та Туффа у місті Газа. Бійці ЦАХАЛ виявили тунель, що веде до підземного заводу з виробництва зброї.

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Які докази знайшов ЦАХАЛ

Досі вважалося, що палестинські бойовики не володіють керованими ракетами великої дальності. Однак ізраїльські бійці знайшли технічне обладнання та компоненти для крилатих ракет. Армія оборони Ізраїлю заявила, що ці знахідки доводять, що терористи ХАМАС навчилися під керівництвом Ірану експлуатувати та створювати високоточні компоненти та стратегічну зброю.

Армія оборони Ізраїлю поділилася фотографією. На кадрах можна побачити частини ракетного двигуна та боєголовку.



Знайдені частини крилатої ракети у Газі / Фото ЦАХАЛ

Наразі ЦАХАЛ не знає, на якій стадії у ХАМАС перебувала розробка керованих ракет. Також ізраїльські військові поки що не можуть сказати, чи пробували палестинські бойовики застосувати ці ракети.

Зверніть увагу! За даними ЦАХАЛ, у палестинських бойовиків також є невеликі ударні БпЛА малої дальності, протитанкові керовані ракети, кустарно виготовлені підводні дрони та ПЗРК.

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