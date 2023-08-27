Давление США на Иран продолжается еще с прошлого года. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что для Ирана такое соглашение может быть выгодным, потому что торговля нефтью важнее поставок оружия в Россию.

Читайте также Китай импортирует рекордные объемы нефти из подсанкционной страны: это не Россия

Что решит Иран

Санкции создают для Ирана немало проблем, но к некоторым из них страна уже давно приспособилась. Свой опыт, как обходить западные ограничения, они передают и России, но у страны-агрессорки ситуация более сложная.

Иран уже договорился о продаже технологии своих "Шахедов", так что Россия строит крупный завод, чтобы производить их под своим флагом. Это означает, что Иран может не продавать "Шахеды", потому что в этом больше нет такой необходимости.

Я думаю, Иран может пойти на такую "торговлю" с США: договориться об определенном уменьшении санкций вместо формального ограничения или паузы в торговле оружием с Россией,

– заметил Владимир Фесенко.

Политолог объяснил, почему для Ирана нужно ослабление санкций: смотрите видео

Нефть для Ирана важнее

Одним из условий в "торгах" с США может быть нефть. Иран хочет увеличить объемы своей нефти на мировых рынках и это для страны важнее торговли оружием. Политолог подчеркнул, что также следует учитывать тот факт, что на китайских нефтяных рынках Россия для Ирана является конкурентом.

Противоречия между странами создают возможности для ситуативного сотрудничества с США.

США это понимают, потому и предложили такое соглашение. Они используют противоречия между Ираном и Россией, например, по некоторым геополитическим вопросам или конкуренции на рынке нефти. Для них важно немного "оттянуть" Иран от России,

– сказал Владимир Фесенко.

Россия хочет производить дроны по иранскому образцу