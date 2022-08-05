Арестович заявил, что россия получила беспилотники от Ирана: в планах запуск спутника-шпиона

Ранее появилась информация о том, что Иран может предоставить россии беспилотники. Впоследствии это отрицали. Но Алексей Арестович отметил, что это таки произошло.

Во время эфира с Марком Фейгиным советник главы Офиса Президента отметил, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана. Речь идет о 46 летательных аппаратах.

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Иранские беспилотники уже видели в действии

"По некоторым данным, вроде бы уже заметили их применение… Иранский беспилотник – машинка сильно предыдущего поколения, сделанная на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачу", – подчеркнул Арестович.

В то же время советник главы ОП отметил не только наличие этих беспилотников. Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, умеют ли ими управлять операторы. В нашем случае – российские захватчики.

В настоящее время идет борьба мотиваций. Не думаю, что российские войска, кроме отдельных команд, выражают особое желание "всех победить". (Враги – 24 канал) изрядно деморализованы,

– подчеркнул он.

Отметим, что информацию о предоставлении России иранских беспилотников еще 2 августа сообщил Институт по изучению войны. Его аналитики отметили, что в страну-агрессор могла прибыть первая партия этих устройств, которая должна была пройти "полевые испытания". В то же время в Иране рассчитывают на то, что россияне поставят им военные самолеты Су-35.

россия хочет запустить спутник-шпион

От имени того же Ирана страна-агрессорка планирует 9 августа запустить с космической станции "Байконур" в Казахстане спутник "Хайям", рассказывают журналисты The Washington Post . С его помощью Тегеран будет иметь возможность проводить слежку за военными объектами, расположенными на Ближнем Востоке. Но есть одно "но"... сначала в кремле планируется использовать соответствующее устройство для войны против Украины.

Особенность устройства заключается в том, что он оснащен камерой с высоким разрешением. Она должна была позволить Тегерану практически без перерывов следить за стратегически важными объектами как в Израиле, так и в Персидском заливе.

Источники сообщают, что поначалу спутник будет под контролем россии. Она несколько месяцев, если не больше, будет использовать "Хайям". С его помощью оккупанты планируют следить за военными целями на территории Украины.

Журналисты решили обратиться в посольство России в Вашингтоне. Они сделали это для получения какого-либо комментария относительно возможного запуска спутника, но им было отказано.

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