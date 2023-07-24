Новую версию беспилотника представил Корпус стражей иранской революции (КСИР). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иранские СМИ.

Обратите внимание В Иран заходит уже вторая эскадрилья российских Су-35: как это может сказаться на войне в Украине

Чем грозит новый беспилотник

В Иране усовершенствовал беспилотник Shahed-149 Gaza, который в свое время представили еще в мае 2021 года. Провластные иранские СМИ утверждают, что этот беспилотник способен летать более 35 часов и может преодолеть 7000 километров для достижения цели.

В ходе модернизации этот дрон получил новую улучшенную систему шасси и сопротивления. Иранские военные надеются, что беспилотник позволит улучшить потенциал разведки и наблюдения.



Усовершенствованный Shaher-149 Gaza / Фото иранских СМИ

Следует заметить, что, несмотря на то, что Иран постоянно снабжает россиян ударными дронами-камикадзе Shahed-136 и Shahed-139, сообщений о поступлении к врагу беспилотников Shahed-149 Gaza не было. Однако с учетом постоянного сотрудничества России и Ирана нельзя исключать, что Тегеран может предоставить и эти дроны оккупантам для новых атак по Украине.

Сотрудничество России и Ирана переживает кризис

С сентября прошлого года Россия использует иранские дроны для ударов по Украине. Целями неприятеля становились как объекты инфраструктуры, так и жилые дома. Иран сейчас является единственной страной, официально оказывающей военную поддержку россиянам в войне против Украины.

Однако сейчас отношения России и Ирана ухудшились. Причиной тому стал конфликт Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов за острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб. Их контролируют ОАЭ, но Иран считает своей территорией. Вместе с тем, Россия вместе с государствами Персидского залива поддержала заявление с призывом дипломатического урегулирования, что вызвало негативную реакцию у Тегерана – там это восприняли как оскорбление со стороны Москвы.

Правда, в последние дни скандал несколько утих.