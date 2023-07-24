Нову версію безпілотника представив Корпус вартових іранської революції (КВІР). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на іранські ЗМІ.

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Чим загрожує новий безпілотник

В Ірані вдосконалили безпілотник Shahed-149 Gaza, який свого часу представили ще в травні 2021 року. Провладні іранські ЗМІ стверджують, що цей безпілотник здатен літати понад 35 годин і може подолати 7 000 кілометрів для досягнення цілі.

Під час модернізації цей дрон отримав нову покращену систему шасі та опору. Іранські військові сподіваються, що цей безпілотник дозволить покращити потенціал розвідки та спостереження.



Удосконалений Shaher-149 Gaza / Фото іранських ЗМІ

Варто зауважити, що попри те, що Іран постійно постачає росіянам ударні дрони-камікадзе Shahed-136 та Shahed-139, повідомлень про надходження до ворога безпілотників Shahed-149 Gaza не було. Однак з урахуванням постійні співпраці Росії та Ірану не можна відкидати того, що Тегеран може надати і ці дрони окупантам для нових атак по Україні.

Співпраця Росії та Ірану переживає кризу

Від вересня минулого року Росія використовує іранські дрони для ударів по Україні. Цілями ворога ставали як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. Іран зараз є єдиною країною, яка офіційно надає військову підтримку росіянам у війні проти України.

Однак зараз відносини Росії та Ірану погіршилися. Причиною цього став конфлікт Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів за острови Абу-Муса, Великий Тунб і Малий Тунб. Їх контролюють ОАЕ, але Іран вважає своєю територією. Водночас Росія разом з державами Перської затоки підтримала заяву із закликом дипломатичного врегулювання, що викликало негативну реакцію в Тегерана – там це сприйняли як образу з боку Москви.

Щоправда, впродовж останніх днів скандал дещо вщух.