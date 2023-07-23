Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор. На його думку, історія із затримкою передачі літаків Су-35 Ірану стримувала Захід до надання Україні ракет ATACMS та винищувачів F-16.

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Як передача Су-35 для Ірану вплине на війну в Україні

Як наголосив Світан, Росія буцімто вже почала передавати Ірану винищувачі Су-35. Туди вже заходить друга ескадрилья. А загальна кількість літаків становитиме 50 одиниць.

Іран таки дотиснув Росію і забрав літаки, за які заплатив ще минулого року. (Можливо – 24 Канал) з нашого поля бою заберуть 50 Су-35. Це добре, адже винищувачі Су-35 – серйозна машина,

– переконаний Світан.

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Він стверджує, що передача Ірану винищувачів Су-35 частково вплине на війну в Україні. Тепер Захід може спокійно ухвалювати рішення про передачу і ракет ATACMS, і винищувачів F-16 для ЗСУ.

Найближчим часом побачимо і ATACMS, і F-16. Пришвидшено будуть їх передавати. Ми вже чуємо в ефірі, що тривають переговори. Але це вже вирішене питання. Су-35 – в Ірані. Значить "червоної лінії" немає,

– вважає Світан.

Зверніть увагу! За інформацією видання Bourse and Bazaar, Росія ще не передала Ірану винищувачі Су-35. Хоча Тегеран вже повністю заплатив за них.

Іран допомагає Росії: коротко