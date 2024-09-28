Лидера Ирана поместили в "безопасное место", – Reuters

В Иране принимают меры предосторожности после ликвидации Насраллы. Лидера государства поместили в безопасное место.

Издание Reuter пишет, что Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевели в безопасное место внутри страны. Кроме этого, известно, что там усилены меры безопасности.

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Находился в контакте с "Хезболлой"

Источники издания объяснили, что Иран находился в постоянном контакте с ливанской "Хезболлой" и другими региональными прокси-группами.

Это было нужно, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы во время удара по южному Бейруту.

Израиль заявил 18 сентября, что начинает новый этап войны. В частности, Армия обороны Израиля перемещает фокус внимания на северный фронт. Речь идет о границе с Ливаном.

Израиль уже несколько раз массированно обстрелял Ливан, где находится террористическая группировка "Хезболла".