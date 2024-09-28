Видання Reuter пише, що Верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї перевели в безпечне місце всередині країни. Крім цього, відомо, що там посилені заходи безпеки.

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Перебував у контакті із "Хезболлою"

Джерела видання пояснили, що Іран перебував у постійному контакті з ліванською "Хезболлою" та іншими регіональними проксі-групами.

Це було потрібно, щоб визначити наступний крок після того, як Ізраїль оголосив про вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли під час удару по південному Бейруту.

Ізраїль заявив 18 вересня, що починає новий етап війни. Зокрема, Армія оборони Ізраїлю переміщує фокус уваги на північний фронт. Мовиться про кордон з Ліваном.

Ізраїль уже кілька разів масовано обстріляв Ліван, де перебуває терористичне угруповання "Хезболла".