Иран приостановил поставки России дронов и ракет, – Арестович

Вероятно, Иран остановил поставки оружия в Россию. Причиной этого могло стать давление Запада на Тегеран.

Такое заявление сделал советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала " ФЕЙГИН LIVE ". Тегеран якобы не хочет поставлять России свои баллистические ракеты и не выполняет контракты на поставку дронов-камикадзе.

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Визиты Патрушева не помогли

Алексей Арестович заявил, что в дипломатических кругах есть слухи, что Иран совсем не хочет передавать свои ракеты России. По словам советника Офиса Президента, Тегерану, вероятно, Запад, сделал "предложение, от которого невозможно отказаться", после чего Иран решил пересмотреть вопрос поставки оружия в Россию.

Также Арестович предположил, что визит секретаря совета безопасности России Николая Патрушева в Иран был связан именно с этим вопросом, но встреча с иранской стороной не дала желаемых для России результатов.

Кроме того, по словам Арестовича, Иран притормозил поставки оружия россиянам по уже заключенным контрактам. Советник ОП утверждает, что это очень хорошая новость для Украины.

Иран предоставляет России дроны-камикадзе

Россия получает от Ирана дроны-камикадзе, а иранские инструкторы на временно оккупированных территориях обучали россиян, как пользоваться беспилотниками. Эти дроны враг использует для атак по энергетической инфраструктуре Киева.

Несмотря на многочисленные доказательства использования Россией иранских дронов, официальный Тегеран всячески открещивался от продажи оружия россиянам. И только в начале ноября Иран признал, что предоставил России свои дроны, однако и здесь без лжи не обошлось – якобы Тегеран продал Москве несколько десятков дронов до полномасштабного вторжения, однако количество сбитых беспилотников можно считать сотнями.

В то же время возникла новая угроза поставки Ираном России баллистических ракет. Командование Воздушных сил ранее заявляло, что имеющиеся у Украины средства ПВО не могут сбивать эти ракеты. Поэтому международное сообщество усилило давление на Тегеран, который и так находится под многочисленными санкциями.

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