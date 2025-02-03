Могут нанести удары по Европе: Иран тайно разрабатывает ядерные ракеты, – The Telegraph

Иран разрабатывает ядерные ракеты с радиусом действия 3000 километров. Соответствующие проекты исламскому режиму передала Северная Корея.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Иран разрабатывает ядерные ракеты

По данным национального совета сопротивления Ирана (NCRI), Корпус стражей исламской революции расширяет свои вооруженные программы. Так, оппозиционная группа в изгнании заявила, что 2 объекта, замаскированные под пусковые установки для запуска спутников связи, были использованы для ускоренного производства ядерных боеголовок.

Сообщается, что эти объекты под контролем Организации передовых оборонных исследований. Речь идет о подразделении иранского режима, занимающегося разработкой ядерного оружия.

Иранские муллы являются мастерами лжи, обмана и уклонения. Более двух десятилетий они использовали переговоры и снисходительность Запада как средство для продвижения своей программы ядерного оружия, угрожая глобальному миру и стабильности,

– отметила американская представительница NCRI Сунна Самсами.

Издание отмечает, что на первом объекте, расположенном на ракетном полигоне Шахруд, специалисты работают над созданием ядерной боеголовки, которую можно установить на твердотопливную ракету Ghaem-100 с дальностью полета 3000 километров.

Ракеты с такой дальностью позволят Ирану наносить ядерные удары вглубь Европы со своей территории – как по Греции, так и по региональным целям, таких как Израиль, заклятый враг Тегерана,

– отметило издание.

Радиус действия ракет / Инфографика из The Telegraph

Уже произошло по меньшей мере 3 успешных запуска этой ракеты. По словам NCRI, она "усиливает способность режима развертывать ядерное оружие". В КСИР также объявили о планах испытать более совершенные ракеты Ghaem-105 в ближайшие месяцы.

Предыдущие испытания на этом полигоне проводились как запуски спутников, поскольку ракеты были описаны как "спутниковые носители", чтобы скрыть предполагаемую ракетно-ядерную программу режима,

– сообщили в NCRI.

На обнародованных снимках со спутника видно большую бетонную платформу. С нее мобильные пусковые установки могут запускать ракеты в небо.

Иран разрабатывает ядерные ракеты / Фото с The Telegraph

Второй объект, расположен примерно в 70 километрах к юго-востоку от города Семнан. Он используется для разработки ракет "Симорг", базирующихся на северокорейских разработках.

Они похожи на северокорейскую UNHA-1 – 18-метровую ракету, которая, по словам Пхеньяна, является "одноразовой ракетой для вывода оборудования в космос".

Значительная часть полигона расположена под землей. Это сделано, чтобы скрыть работы от разведывательных спутников, делающих снимки местности.

Кстати, чтобы еще больше скрыть военное назначение ракетного полигона Семнан, режим назвал его полигоном имени Имама Хомейни в честь иранской космической организации и проводил запуски баллистических ракет под видом запусков спутников.