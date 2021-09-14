Иран скоро может получить материал для создания ядерной боеголовки, – СМИ

Иран может получить материал для ядерного оружия. Его могут привезти в страну уже в октябре.

Отметили, что Иран никогда не был столь близок к созданию ядерного оружия. Однако гораздо больше времени страна потратит, чтобы разработать технологию и доставить боеголовку к цели.

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Это может заставить США восстановить ядерное соглашение

Иранские ученые работают над этой задачей более 20 лет. СМИ пишут, что такое развитие событий заставит США и союзников форсировать усилия по восстановлению ядерного соглашения с Ираном от 2015 года. Напомним, что Штаты вышли из него в 2018 году.

Власти Ирана утверждают, якобы ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.

Что этому предшествовало

В сентябре 2021 года Иран договорился с Международным агентством по атомной энергии по поддержке и конструктивного решения вопросов. Иран пообещал допустить инспекторов агентства к своим ядерным объектам.

В январе МАГАТЭ предупредило, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана до 20% на объекте Фордо. Это нарушение условий ядерной сделки. Кроме того, вопреки договоренностям Иран приступил к обогащению урана до уровня 60%.

Ядерное соглашение между Ираном и ведущими странами мира заключили летом 2015 года. Оно предусматривало разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики. Тегеран уверял, не будет не разрабатывать ядерное оружие.