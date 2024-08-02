США готовятся отправить дополнительные истребители на Ближний Восток из-за угроз Ирана, – NYT

Соединенные Штаты готовятся отправить дополнительную военную авиацию на Ближний Восток. Эти действия являются ответом американской стороны на угрозы Ирана и его ставленников в регионе.

Журналисты The New York Times, со ссылкой на американских чиновников, отметили, что Иран, а также квазиобразования, которые он поддерживает в Газе, Ливане и Йемене, готовятся атаковать Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть Исмаила Хании.

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Что известно об отправке самолетов США на Ближний Восток

Один военный чиновник США на условиях анонимности сказал журналистам, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры", чтобы повысить боеготовность и защитить войска США и союзников от любых угроз со стороны Ирана или групп, которых поддерживают власти этой страны.

Сколько самолетов США отправят в регион, еще обсуждают в Белом доме, как и окончательные согласования от высокопоставленных чиновников, включая американского министра обороны Ллойда Остина. Представители администрации Байдена заявили, что стремятся откалибровать американский ответ, чтобы как можно быстрее прислать достаточное количество самолетов нужных типов. Это должно помочь защитить Израиль, одновременно не способствуя эскалации конфликта.

Собеседники журналистов отметили, что пока непонятно, будет ли у Израиля и его союзников много времени, чтобы подготовиться к любому новому раунду крупных атак Ирана.

Что говорят в Белом доме о переброске ресурсов в регион

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил CNN, что Соединенные Штаты готовы переместить дополнительные ресурсы на Ближний Восток, если это необходимо.

США всегда переоценивают позицию сил на Ближнем Востоке, чтобы убедиться, что мы имеем то, что нам нужно, чтобы защитить наши войска, объекты, а также наших союзников и партнеров, таких как Израиль,

– подчеркнул Кирби.

В то же время американский чиновник отметил, что США "четко и громко" услышали верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, что он намерен отомстить за убийство лидера ХАМАС в Тегеране и что они хотят осуществить еще одно нападение на Израиль.

"Мы должны убедиться, что имеем надлежащие ресурсы и возможности в регионе", – сказал советник Белого дома.

Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 1 августа Джо Байден подтвердил свою приверженность безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана, включая его прокси-группировки ХАМАС, "Хезболла" и хуситов.

Кирби также отметил, что эта поддержка на Ближний Восток, вероятно, поступит как в виде персонала, так и в виде оружия.