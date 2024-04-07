Чиновник отметил, что 28 израильских посольств по всему миру временно закрылись в пятницу. Добавил, что сделали это из-за "страха".
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"Ни одно посольство Израиля не является безопасным"
Чиновник заявил, что ни одно посольство Израиля больше не является безопасным после вероятного удара по иранскому консульству в Дамаске.
Яхья Рахим Сафави, советник верховного лидера, подчеркнул, что нападение является "нарушением международных законов". Во время атаки 1 апреля были убиты 7 членов революционной гвардии Ирана. Тегеран пообещал отплатить.
Что этому предшествовало
- Израиль 1 апреля нанес удар по резиденции высокопоставленных иранских военных в Сирии. В частности, посольстве Ирана и Дамаске.
- СМИ писали, что среди погибших может быть иранский бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди – высокопоставленный военный деятель Корпуса стражей исламской революции.
- В иранских СМИ отметили, что связанная с посольством в Сирии резиденция была местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана.
- Минобороны Сирии подтвердило удар по зданию иранского консульства в Дамаске около 17:00 по местному времени. По словам очевидцев, от здания "осталась только калитка".
- Посол Ирана Хосейн Акбари осудил действия Израиля и заявил, что погибло по меньшей мере 7 человек. Кроме того, получили ранения двое полицейских, которые охраняли здание.