Посадовець зазначив, що 28 ізраїльських посольств по всьому світу тимчасово зачинилися у п'ятницю. Додав, що зробили це через "страх".

Дивіться також США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по Ізраїлю

"Жодне посольство Ізраїлю не є безпечним"

Чиновник заявив, що ні одне посольство Ізраїлю більше не є безпечним після ймовірного удару по іранському консульству в Дамаску.

Ях'я Рахім Сафаві, радник верховного лідера, підкреслив, що напад є "порушенням міжнародних законів". Під час атаки 1 квітня були вбиті 7 членів революційної гвардії Ірану. Тегеран пообіцяв відплатити.

Що цьому передувало