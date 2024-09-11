Официально власти Ирана не подтверждают предоставление баллистики России. Однако один из политиков страны заявил, что происходит бартер, где в обмен на ракеты, россияне передают пшеницу и сою. Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Fath-360 это гибрид реактивных систем залпового огня и ракет зенитного назначения.

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Применение ракет по территории Украины

Петр Черник отметил, что за время полномасштабного вторжения Россия применила по территории Украины более 15 тысяч ракет различного типа.

Последние массированные атаки врага указывают на изменение тактики, ведь раньше россияне атаковали военную и энергетическую инфраструктуры. Сейчас же, по словам военного эксперта, три из четырех ракет Россия сознательно запускает по жилым домам.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 сентября подтвердил, что Иран отправил России баллистические ракеты. Оккупанты могут использовать их для ударов по Украине в ближайшие недели. Блинкен также анонсировал новые санкции для Ирана из-за этих поставок, в частности против авиакомпании Iran Air.

По мнению Черника, чтобы Россия достигла каких-то успехов, атакуя Украину, Иран должен передать несколько тысяч ракет, но этого не произойдет. Вероятно, оккупанты в целом получат 500 – 600 ракет Fath-360 и несколько десятков Fath-110 и "Зульфикар" с дальностью 400 – 700 километров.

Это чувствительное оружие, оно нанесет определенные поражения, но стоит снизить планку паники, потому что эти ракеты можно перехватывать. У нас (в Украине – 24 Канал) действенная система зенитно-ракетного прикрытия,

– отметил он.