Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге сказал, что баллистические ракеты от Ирана – это абсолютно неприемлемое развитие событий для Украины, пишет 24 Канал.

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Что говорят в МИД о последствиях для Ирана

Спикер министерства напомнил, что МИД уже выразил свою позицию, что передача баллистических ракет России будет иметь "разрушительные последствия" для дипломатических отношений Украины и Ирана.

Георгий Тихий подтвердил, что предупреждение остается в силе. Более того, 9 сентября в МИД вызвали временно поверенного исламской республики Иран в Украине. Ему в жесткой форме донесли позицию Украины о "разрушительных последствиях".

Я не буду уточнять, что именно имеется в виду под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатические позиции, но все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипотношений – 24 Канал), на столе. Если эта передача действительно состоялась и факт применения будет зафиксирован, то Украина будет инициировать следующие последствия,

– заверил спикер МИД.

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Кстати, государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. По его словам, Россия уже получила партии этих ракет.

Энтони Блинкен объяснил, что в ближайшие недели этими ракетами российская армия может ударить по Украине.