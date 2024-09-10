Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу сказав, що балістичні ракети від Ірану – це абсолютно неприйнятний розвиток подій для України, пише 24 Канал.

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Що кажуть в МЗС про наслідки для Ірану

Речник міністерства пригадав, що МЗС вже висловило свою позицію, що передача балістичних ракет Росії матиме "руйнівні наслідки" для дипломатичних відносин України та Ірану.

Георгій Тихий підтвердив, що попередження залишається в силі. Ба більше, 9 вересня до МЗС викликали тимчасово повіреного ісламської республіки Іран в Україні. Йому в жорсткій формі донесли позицію України про "руйнівні наслідки".

Я не буду уточнювати, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичні позиції, але всі опції, включно з тією, яку ви назвали (розрив дипвідносин – 24 Канал), на столі. Якщо ця передача дійсно відбулася і факт застосування буде зафіксовано, то Україна буде ініціювати наступні наслідки,

– запевнив речник МЗС.

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До речі, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. За його словами, Росія вже отримала партії цих ракет.

Ентоні Блінкен пояснив, що найближчими тижнями цими ракетами російська армія може вдарити по Україні.