Иран выпустил ракету на израильский корабль близ ОАЭ
Израильское судно "Луч Гиперион" днем 13 апреля поразили иранской ракетой во время плавания в Оманском заливе. Нападение произошло вблизи Объединенных Арабских Эмиратов.
Источник:The Jerusalem Post
Нападение произошло на следующий день после того, как Иран пообещал отомстить за взрыв на своем ядерном объекте в Натанзе. В нем Иран обвинил Израиль.
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В израильское судно попали ракетой
Израильские СМИ сообщают, что атака, вероятно, была совершена с помощью ракеты. Среди других вариантов – запуск беспилотника.
От атаки судну нанесен лишь легкий урон. Никто из экипажа не пострадал.
"Гиперион" не понес убытков и продолжает двигаться на полной скорости в своем первоначальном плавании", – заявили в компании, владеющей судном.
Данные, доступные на MarineTraffic.com, показали, что "Гиперион" – транспортное средство, которое плавает под флагом Багамских островов.
Иран не впервые атакует суда Израиля
- Это уже третья за несколько месяцев атака Ирана на суда, принадлежащие Израилю.
- В феврале иранские военно-морские силы атаковали судно, принадлежащее израильской компании Ray Shipping.
- Третья атака касалась израильского судна LORI, а также произошла в Оманском заливе. 25 марта ракета поразила и повредила корабль, который двигался в Танзанию из Индии.
Атаки Израиля
- Впрочем, к атакам прибегает не только Иран. За последний месяц известно о двух нападениях.
- 7 апреля Израиль взял на себя ответственность за нападение на иранский торговый корабль Saviz. Судно несколько лет курсировало в Красном море. Его использовал Корпус стражей Исламской революции для сопровождения торговых и грузовых судов.
- Другое иранское судно 12 марта было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль бросили взрывчатку.
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