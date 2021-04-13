Израильское судно "Луч Гиперион" днем 13 апреля поразили иранской ракетой во время плавания в Оманском заливе. Нападение произошло вблизи Объединенных Арабских Эмиратов.

Нападение произошло на следующий день после того, как Иран пообещал отомстить за взрыв на своем ядерном объекте в Натанзе. В нем Иран обвинил Израиль.

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В израильское судно попали ракетой

Израильские СМИ сообщают, что атака, вероятно, была совершена с помощью ракеты. Среди других вариантов – запуск беспилотника.

От атаки судну нанесен лишь легкий урон. Никто из экипажа не пострадал.

"Гиперион" не понес убытков и продолжает двигаться на полной скорости в своем первоначальном плавании", – заявили в компании, владеющей судном.

Данные, доступные на MarineTraffic.com, показали, что "Гиперион" – транспортное средство, которое плавает под флагом Багамских островов.

Напомним. 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе произошел сбой в системе распределения энергии. Власти Ирана заявили, что это был террористический акт.

Иран не впервые атакует суда Израиля

Это уже третья за несколько месяцев атака Ирана на суда, принадлежащие Израилю.

В феврале иранские военно-морские силы атаковали судно, принадлежащее израильской компании Ray Shipping.

Третья атака касалась израильского судна LORI, а также произошла в Оманском заливе. 25 марта ракета поразила и повредила корабль, который двигался в Танзанию из Индии.

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