Иран уже в ближайшее время может напасть на Саудовскую Аравию, – WSJ

Саудовская Аравия считает, что Иран готовится "в ближайшее время" совершить нападение на нее и Ирак, чтобы отвлечь внимание населения от антиправительственных протестов.

Саудовская Аравия уже сообщила об этом США

Саудовские чиновники заявили американским коллегам со ссылкой на собственные разведданные, что Иран готов совершить нападения как на их королевство, так и на иракский город Эрбиль.

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Отмечают, что Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств в связи с разведданными повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.

А в Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.

Мы озабочены картиной угрозы и находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без колебаний будем действовать на защиту наших интересов и партнеров в регионе,

– цитирует издание собеседника.

Над мечетями в Иране – красное знамя мести

Тем временем на иранских мечетях появилось красное знамя мести. В частности, оно было зафиксировано над мусульманскими святынями в Кум и Шираз.

Последний раз флаг мести в Иране поднимали в 2020 году. Впоследствии Иран нанес удары по базам США в Ираке.

Что этому предшествовало

В сентябре Иран уже атаковал северный Ирак десятками баллистических ракет и беспилотников, один из которых был сбит американским военным самолетом вблизи города Эрбиль, где расположены войска США.

Тегеран тогда отметил, что причиной атаки стало разжигание беспорядков внутри Ирана курдскими сепаратистскими группировками, базирующимися в Эрбили.

Почему Иран протестует

Иранскую девушку Махсу Амини убили 17 сентября в Иране за неправильно одетый хиджаб. Поэтому в разных городах страны продолжаются протесты.

Девушку, которой было 22 года, задержала в Тегеране так называемая "полиция морали". Через несколько дней Амини скончалась. По официальной версии – из-за сердечного приступа, но активисты отметили, что ее жестоко избили во время задержания.

Иранские власти и раньше обвиняли Саудовскую Аравию, США и Израиль в подстрекательстве к антиправительственным протестам в стране, а также потребовали от саудитов ограничить трансляцию демонстраций через свои СМИ.

Что происходит между США и Ираном

17 июля президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию заверил, что США сделают все, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Иран готовится отправить России около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины.

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