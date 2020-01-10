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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран допустил к расследованию авиакатастрофы Украины, Канаду, Швецию и компанию Boeing

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      Самолет МАУ разбился в Иране ночью 8 января / Getty Images

      Представителей компании Boeing как производителя самолета МАУ, который разбился утром 8 января у Тегерана, Иран допустил к участию в расследовании авиакатастрофы. Также своих специалистов предоставили Украина, Канада и Швеция.

      Спикер иранского авиарегулятора Хасан Резайфар сообщил, что в общем все страны, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ 8 января, должны быть легально представлены в расследовании авиакатастрофы. Об этом рассказал иранский телеканал PressTV

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      Также в следствии, по его словам, участие принимает производитель и оператор самолета Boeing 737-800.

      Кроме Украины, своих специалистов предоставили Швеция и Канада. Юридического представителя предоставила компания-производитель самолета,
      – сказал Резайфар. 

      По свидетельству CNN, представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подтвердил, что специалисты от Украины и авиакомпании Boeing официально приглашены принять участие в расследовании.

      Мы ценим любую страну, которая может предоставить информацию ответственному (за расследование – 24 канал) комитету,
      – сказал Мусави.

      И добавил, что расследование причины аварии рейса МАУ официально происходит на принципах, установленных Международной организацией гражданской авиации.

      Авиакатастрофа в Иране: что случилось

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • На борту находилось 167 пассажиров (среди них 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана, Канады и Швеции. 
      • В СНБО рассматривают 7 версий (из которых три "закрытые") причин авиакатастрофы. Окончательную версию озвучат только после проведения всех необходимых исследований.

      самолет
      Четыре основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      9 января
      347
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Расследования авиация Швеция Канада Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
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