Иран допустил к расследованию авиакатастрофы Украины, Канаду, Швецию и компанию Boeing
Представителей компании Boeing как производителя самолета МАУ, который разбился утром 8 января у Тегерана, Иран допустил к участию в расследовании авиакатастрофы. Также своих специалистов предоставили Украина, Канада и Швеция.
Спикер иранского авиарегулятора Хасан Резайфар сообщил, что в общем все страны, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ 8 января, должны быть легально представлены в расследовании авиакатастрофы. Об этом рассказал иранский телеканал PressTV.
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Также в следствии, по его словам, участие принимает производитель и оператор самолета Boeing 737-800.
Кроме Украины, своих специалистов предоставили Швеция и Канада. Юридического представителя предоставила компания-производитель самолета,
– сказал Резайфар.
По свидетельству CNN, представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подтвердил, что специалисты от Украины и авиакомпании Boeing официально приглашены принять участие в расследовании.
Мы ценим любую страну, которая может предоставить информацию ответственному (за расследование – 24 канал) комитету,
– сказал Мусави.
И добавил, что расследование причины аварии рейса МАУ официально происходит на принципах, установленных Международной организацией гражданской авиации.
Авиакатастрофа в Иране: что случилось
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана, Канады и Швеции.
- В СНБО рассматривают 7 версий (из которых три "закрытые") причин авиакатастрофы. Окончательную версию озвучат только после проведения всех необходимых исследований.
Четыре основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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