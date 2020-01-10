Іран допустив до розслідування авіакатастрофи Україну, Канаду, Швецію та компанію Boeing

Представники компанії Boeing як виробника літака МАУ, який розбився вранці 8 січня біля Тегерана, Іран допустив до участі в розслідуванні авіакатастрофи. Також своїх фахівців надали Україна, Канада та Швеція.

Речник іранського авіарегулятора Хасан Резайфар повідомив, що загалом усі країни, громадяни яких загинули в катастрофі літака МАУ 8 січня, повинні бути легально представлені у розслідуванні авіакатастрофи. Про це розповів іранський телеканал PressTV.

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Також у слідстві, за його словами, участь бере виробник і оператор літака Boeing 737-800.

Окрім України, своїх фахівців надали Швеція та Канада. Юридичного представника надала компанія-виробник літака,

– сказав Резайфар.

За свідченням CNN, речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві підтвердив, що представники України й авіакомпанії Boeing офіційно запрошені взяти участь в розслідуванні.

Ми цінуємо будь-яку країну, яка може надати інформацію відповідальному (за розслідування – 24 канал) комітету,

– сказав Мусаві.

І додав, що розслідування причини аварії рейсу МАУ офіційно відбувається на засадах, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації.

Авіакатастрофа в Ірані: що сталося

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану, Канади та Швеції.

У РНБО розглядають 7 версій (з яких три "закриті") причин авіакатастрофи. Остаточну версію озвучать лише після проведення всіх необхідних досліджень.



Чотири основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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