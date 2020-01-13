Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: Трюдо сделал резкое заявление
Канадские эксперты не будут отдыхать, пока не получат ответы насчет всех пробелов в деле о сбитии украинского самолета в небе над Тегераном. В ужасной катастрофе погибли 57 граждан страны.
О том, что канадцы будут работать не покладая рук, чтобы установить все детали катастрофы, рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает The Guardian.
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Он пообещал, что "будет добиваться правосудия" в этом деле.
Мы не будем отдыхать, пока не получим ответа,
– подчеркнул Трюдо, выступая в Эдмонтоне.
Вместе с тем, он обратился к гражданам Канады и заверил: страна всегда будет защищать их и их интересы.
Вы можете чувствовать себя невыносимо одинокими, но вы не одиноки. Вся наша страна стоит с вами сегодня, завтра и во все последующие годы. Эта трагедия никогда не должна была произойти... Но вы даете нам (властям – 24 канал) цель – добиваться справедливости и ответственности за вас,
– добавил он.
К слову, с заявлением выступил также министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. Он надеется, что канадская команда по расследованию авиакатастрофы сможет начать свою работу в Тегеране уже 14 января. Трое ее членов, которые уже получили иранские визы, отправились в Тегеран 11 января. Другим восьми экспертам выдали визы 12 января, они должны прибыть в Иран 13 января.
Авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном/ фото Getty images
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился на окраинах Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев. Не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.