Иран ракетами сбил самолет МАУ над Тегераном: Трюдо сделал резкое заявление

Канадские эксперты не будут отдыхать, пока не получат ответы насчет всех пробелов в деле о сбитии украинского самолета в небе над Тегераном. В ужасной катастрофе погибли 57 граждан страны.

О том, что канадцы будут работать не покладая рук, чтобы установить все детали катастрофы, рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает The Guardian.

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Он пообещал, что "будет добиваться правосудия" в этом деле.

Мы не будем отдыхать, пока не получим ответа,

– подчеркнул Трюдо, выступая в Эдмонтоне.

Вместе с тем, он обратился к гражданам Канады и заверил: страна всегда будет защищать их и их интересы.

Вы можете чувствовать себя невыносимо одинокими, но вы не одиноки. Вся наша страна стоит с вами сегодня, завтра и во все последующие годы. Эта трагедия никогда не должна была произойти... Но вы даете нам (властям – 24 канал) цель – добиваться справедливости и ответственности за вас,

– добавил он.

К слову, с заявлением выступил также министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. Он надеется, что канадская команда по расследованию авиакатастрофы сможет начать свою работу в Тегеране уже 14 января. Трое ее членов, которые уже получили иранские визы, отправились в Тегеран 11 января. Другим восьми экспертам выдали визы 12 января, они должны прибыть в Иран 13 января.

Авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном/ фото Getty images

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране: