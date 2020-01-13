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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: Трюдо зробив різку заяву

      1323 Читать новость на русском
      Джастін Трюдо / Getty images

      Канадські експерти не відпочиватимуть поки не отримають відповіді стосовно усіх прогалин у справі про збиття українського літака у небі над Тегераном. У жахливій катастрофі загинули 57 громадян країни.

      Про те, що канадці працюватимуть не покладаючи рук, аби встановити усі деталі катастрофи, розповів прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо, передає The Guardian.

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      Він пообіцяв, що "добиватиметься правосуддя" у цій справі.

      Ми не будемо відпочивати, поки не отримаємо відповіді,
      – наголосив Трюдо, виступаючи в Едмонтоні.

      Водночас, він звернувся до громадян Канади та запевнив: країна завжди захищатиме їх та їхні інтереси.

      Ви можете відчувати себе нестерпно самотнім, але ви не самотні. Вся наша країна стоїть з вами сьогодні, завтра і в усі наступні роки. Ця трагедія ніколи не повинна була статися... Але ви даєте нам (владі – 24 канал) мету – домагатися справедливості і відповідальності за вас,
      – додав він.

      До слова, із заявою виступив також міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань. Він сподівається, що канадська команда з розслідування авіакатастрофи зможе розпочати свою роботу в Тегерані вже 14 січня. Троє її членів, які вже отримали іранські візи, вирушили до Тегерана 11 січня. Іншим вісьмом експертам видали візи 12 січня, вони мають прибути до Ірану 13 січня.


      Авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном/ фото Getty images

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
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      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Канада Джастін Трюдо МАУ
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