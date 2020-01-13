Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: Трюдо зробив різку заяву

Канадські експерти не відпочиватимуть поки не отримають відповіді стосовно усіх прогалин у справі про збиття українського літака у небі над Тегераном. У жахливій катастрофі загинули 57 громадян країни.

Про те, що канадці працюватимуть не покладаючи рук, аби встановити усі деталі катастрофи, розповів прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо, передає The Guardian.

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Він пообіцяв, що "добиватиметься правосуддя" у цій справі.

Ми не будемо відпочивати, поки не отримаємо відповіді,

– наголосив Трюдо, виступаючи в Едмонтоні.

Водночас, він звернувся до громадян Канади та запевнив: країна завжди захищатиме їх та їхні інтереси.

Ви можете відчувати себе нестерпно самотнім, але ви не самотні. Вся наша країна стоїть з вами сьогодні, завтра і в усі наступні роки. Ця трагедія ніколи не повинна була статися... Але ви даєте нам (владі – 24 канал) мету – домагатися справедливості і відповідальності за вас,

– додав він.

До слова, із заявою виступив також міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань. Він сподівається, що канадська команда з розслідування авіакатастрофи зможе розпочати свою роботу в Тегерані вже 14 січня. Троє її членів, які вже отримали іранські візи, вирушили до Тегерана 11 січня. Іншим вісьмом експертам видали візи 12 січня, вони мають прибути до Ірану 13 січня.



Авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном/ фото Getty images

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: