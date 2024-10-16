В Иране вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе: видео с места происшествия

На юго-западе Ирана в городе Шуштар загорелся небольшой нефтеперерабатывающий завод Pars Petro Shushtar. Есть информация о по меньшей мере одном погибшем, а также нескольких раненых в результате инцидента.

Возгорание, о котором пишет Reuters, случилось накануне, 15 октября. По данным местных властей, пожар возник в результате столкновения автоцистерны с резервуарами с топливом, сейчас идет расследование.

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В Иране горит НПЗ в городе Шуштар

Как пишет издание, в Иране вспыхнул НПЗ в городе Шуштар, что на юго-западе страны. Сейчас сообщают о по меньшей мере одном погибшем. По информации местных властей, пожар вспыхнул в результате столкновения бензовоза с топливными цистернами.

Пожар на НПЗ в Иране: смотрите видео

Власти Шуштара говорят, что сейчас возгорание удалось "взять под контроль". Однако пожарные и спасатели до сих пор остаются на месте происшествия.

Один из чиновников региона Хузестан, который расположен на юго-западе страны, рассказал госинформагентству IRNA, что многие люди получили ранения.

В городе Шуштар вспыхнул пожар на НПЗ: смотрите видео

В то же время точного количества пострадавших иранский чиновник не назвал. Напомним, что несколько недель назад Западные СМИ писали, что Иран передал России баллистические ракеты, но без пусковых установок.